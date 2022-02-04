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Дипмиссия РФ напомнила о «пробирке Пауэлла» в ответ на обвинения США в подготовке фейка

Марина Крижановская
07:46 04.02.2022
Это прозвучало в ответ на голословные заявления американских властей о якобы ведущейся Россией подготовке к операции против Украины по флагом иностранного государства.
Дипмиссия РФ напомнила о «пробирке Пауэлла» в ответ на обвинения США в подготовке фейка
© Фото: Li Muzi, Xinhua, Globallookpress
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Посольство Российской Федерации в США парировало в ответ на заявление официальных представителей Госдепартамента США Неда Прайса и Пентагона Джона Кирби.

В российской дипмиссии не удивлены появлением нового «креативного» сценария, озвученным высокопоставленными американскими чиновниками о якобы подготовке к операции против Украины по флагом иностранного государства.

«Я не удивлен (Посол России Анатолий Антонов - прим. ред.) появлением нового «креативного» сценария, озвученного 3 февраля пресс-секретарями Госдепартамента США и Пентагона о якобы ведущейся подготовке к операции против Украины "под иностранным флагом". Это сущность США. Международное сообщество помнит об основании, благодаря которому американцы осуществили военные интервенции по всему миру, включая и хорошо знакомую пробирку Колина Пауэлла», - опубликовало посольство в своем аккаунте в Facebook.

Напомним о демонстрации на заседании Совета Безопасности ООН 19 лет назад - в феврале 2003 года - Государственным секретарем Колином Пауэллом пробирки. По его утверждению в ней находились образцы иракского оружия массового поражения.

Немногим ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты изъявляют готовность поддержать «серьезное возвращение к переговорам» на юго-востоке Украины в Донбассе.

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