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Диетолог предупредила об опасности острой пищи

Марина Крижановская
07:00 04.02.2022
Сообщается, что она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление, но имеет и побочные действия.
Диетолог предупредила об опасности острой пищи
© Фото: pexels.com
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Врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала о полезных свойствах острых продуктов, а также предостерегла от избыточного употребления этих продуктов. Гастроэнтеролог отметила способность острой пищи снижать уровень канцерогенов и оксидантов, а также снижать артериальное давление.

«Есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление. Но исследование, проведенное в Китае, в котором участвовали порядка 4,5 тысячи человек, показало, что при ежедневном употреблении порядка 50 граммов перца люди жаловались на ухудшение когнитивных способностей. Так что не все так замечательно с острой едой», - отметила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она сообщила, что данная еда противопоказана при кашле и при любой болезни в острой фазе.

«Вещества, которые содержатся в острой пище, например, капсаицин и пиперин в перце, воздействуют на рецепторы, которые обычно активируются при очень высокой температуре. Сигнал поступает в мозг, и мозг воспринимает острую пищу как повышение температуры. Соответственно, усиливается кровообращение, потоотделение, может наблюдаться слезотечение из носа, из глаз. Поскольку острая пища обладает сильным раздражающим действием на слизистые, на верхние дыхательные пути, на кожу, она противопоказана при кашле. Если любая болезнь в острой фазе - острой пищи лучше избегать», - рассказала специалист.

Гастроэнтеролог предупредила, что в случае рекомендаций об исключении острой пищи при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, лучше прислушаться к ним. Поскольку это может усугубить имеющиеся недомогания.

«Во всех рекомендациях по лечению заболеваний ЖКТ указывается: исключить острую пищу. Важно отметить, что острая пища не вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Не вызывает, но может усугубить уже существующие проблемы», - сообщила врач Арзуманян.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности столь любимого россиянами вида перекуса. По словам врача, бутерброды с маслом и сыром могут нанести вред сердцу, а также поджелудочной железе.

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