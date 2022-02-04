Центр Владивостока обесточен из-за аварии

Центральная часть города Владивосток подверглась отключению света. Около тридцати жилых домов были отключены от электроэнергии. Сообщается об обесточивании домов по улицам Семеновская, Уборевича, Пологая и других. Уточняется, что на месте аварии уже работает аварийная бригада муниципального предприятия «ВПЭС».

«На подстанции "Телецентр" произошло повреждение электроснабжения. На месте уже работает аварийная бригада ВПЭС. Сейчас выясняют причины аварии. Без электричества около 30 жилых домов по улицам Семеновская, Фонтанная, Пологая, Уборевича и Океанский проспект», - цитирует РИА Новости сообщение Владивостокского предприятия электрических сетей.

«ВПЭС» сообщило, что ремонтно-восстановительные работы займут от двух до четырех часов. Ранее сообщалось об отключении всего Ташкента от электроэнергии. По словам очевидца, на жизнь горожан веерное отключение электричества почти не повлияло.