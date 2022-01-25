«Света нет по всему Ташкенту»: очевидец рассказал о ситуации в городе

Ситуация с веерным отключением электроэнергии в Узбекистане развивалась стремительно. Об этом «Звезде» рассказал руководитель корпункта МИА «Россия сегодня» в Республике Узбекистан Денис Малков. Свет начал отключаться в 09.00 по московскому времени.

«В Ташкенте началось массовое отключение электричества. Стала поступать информация, что и в других городах Узбекистана также отключается свет. В 11 утра было обесточено наше здание. Света нет по всему Ташкенту. От коллег из регионов стала поступать информация о том, что нет электричества по всей стране», - рассказал Малков.

С его слов, по Сети быстро распространилась информация, что не работает метро, не курсируют пригородные электрички, прекратили свою работу аэропорты.

«На ситуацию в городе это сильно не повлияло. Светофоры местами продолжали работать на генераторах, особых заторов не было замечено. Минэнерго сообщает, что в течение нескольких часов они восстановят электроснабжение. Вместе с тем сейчас наблюдаются перебои в работе мобильного Интернета», - добавил Малков.

К этой минуте, отметил он, восстановилась работа аэропорта Ташкента, который начал обслуживать прилетающих и вылетающих пассажиров.

Ранее в национальной электросети Киргизии сообщили, что массовое отключение электричества в Центральной Азии произошло из-за системного сбоя и последовавшего за ним отключения автоматики.

Сегодня стало известно, что жители ряда регионов Казахстана, Киргизии и Узбекистана остались без электроснабжения. Как сообщили в Минэнерго Узбекистана, сейчас каждую электростанцию подключают отдельно от общей сети, чтобы не спровоцировать новых аварийных отключений.