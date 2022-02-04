В Госдепе отказались предоставить доказательства фейка о России представителю СМИ

В ответ на просьбу журналиста предъявить доказательства утверждений США о якобы имеющихся планах России снять подставное видео украинского нападения, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс предложил поверить на слово американскому правительству, либо «утешиться» российской информацией.

«Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки», - цитирует РИА Новости ответ Прайса журналисту госдеповского пула Мэтту Ли.

По словам Прайса, обвинения, которые звучат в адрес Москвы основаны на рассекреченных данных разведки и добавить к ним ничего нельзя, чтобы не скомпрометировать источники и методы получения информации.

«Утешение?! Я не спрашиваю, какую информацию распространяет российское правительство. Что это, вообще, означает? », - возмутился в ответ журналист.

Ли напомнил представителю Госдепа, что ранее звучали похожие сведения о наличии оружия массового уничтожения в Ираке и о том, что Кабул не падет, однако они оказались ложными.

«Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того, что вы выходите сюда и говорите?», - спросил Ли.

В ответ Прайс выразил сожаление, что журналист ставит под сомнение информацию, которая есть в распоряжении американского правительства. Также он попытался убедить своего оппонента в том, что такие сведения решили придать огласке чтобы якобы «сдержать» Россию.

«Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto (в силу самого факта - прим.ред.) признаком того, что у них не было таких планов»,- заявил он.

Однако журналист ответил, что это не является доказательством того, что у правительства РФ вообще есть подобные планы.

«Тогда это недоказуемо. Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства», - парировал Мэтт Ли.

Ранее газета The New York Times со ссылками на анонимных представителей администрации США опубликовала материал, в котором говорится, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись о нападении украинских военных на мирных жителей на территории России или ДНР и ЛНР, чтобы создать «предлог для вторжения на Украину».

Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что материалы о планах «вторжения» России на Украину выходят в США не в первый раз, однако за этим так ничего не последовало.