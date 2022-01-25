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Гинцбург заявил, что комиссия ВОЗ по одобрению «Спутника V» посетит Россию в феврале

Виталий Музыка
21:46 25.01.2022
Визит экспертов ВОЗ в Россию по вопросу одобрения «Спутника V» должен состояться в ближайший месяц.
Гинцбург заявил, что комиссия ВОЗ по одобрению «Спутника V» посетит Россию в феврале
© Фото: MOD Russia, Global Look Press
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны приехать в Россию для одобрения вакцины от COVID-19 «Спутник V» в ближайший месяц. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Почему вакцина «Спутник V» до сих пор не получила одобрения международных структур - мы тоже об этом неоднократно говорили, и не хотелось бы к этому возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц», – сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что все данные по вакцине переданы в ВОЗ и сформировано досье, эксперты приедут в Россию предположительно в феврале.

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