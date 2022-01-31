Водитель такси наехал на двух пешеходов на МКАДе

Водитель такси совершил наезд на двух пешеходов на 102-м километре внешней стороны МКАД. По предварительной информации, сам водитель не пострадал, а двоих мужчин доставили в больницу с тяжелыми травмами. На данный момент на месте инцидента работают столичные оперативные службы для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

«Двое мужчин ожидали погрузку на эвакуатор своего автомобиля по причине технической неисправности, при этом оба находились на проезжей части (1-я полоса от края проезжей части)», - сообщает столичное ГИБДД в своем Telegram-канале.

Ранее на МКАД столкнулись две фуры, одна из них после ДТП едва не рухнула с моста и повисла над Москвой-рекой. Водителя пришлось спасать при помощи специальной лестницы и веревок.