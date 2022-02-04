В Киеве заявили о невозможности «возвращения» Крыма
Вернуть Крым обратно в состав Украины на сегодняшний день не представляется возможным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путем? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело», - цитирует Данилова РИА Новости.
Он также уточнил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса невозможно военным путем, поскольку это повлечет большое количество жертв.
Ранее Алексей Данилов заявил, что использование русского языка в мире является «небезопасным» из-за позиции России.