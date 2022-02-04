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В Киеве заявили о невозможности «возвращения» Крыма

Алиса Кононенко
04:38 04.02.2022
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
В Киеве заявили о невозможности «возвращения» Крыма
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Вернуть Крым обратно в состав Украины на сегодняшний день не представляется возможным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Есть ли у нас стратегия возвращать Крым военным путем? Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело», - цитирует Данилова РИА Новости.

Он также уточнил, что возвращение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса невозможно военным путем, поскольку это повлечет большое количество жертв. 

Ранее Алексей Данилов заявил, что использование русского языка в мире является «небезопасным» из-за позиции России. 

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