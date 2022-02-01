На Украине заявили об «опасности» использования русского языка
Использование русского языка в мире является «небезопасным» из-за позиции России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Что касается выступления господина (главы МИД РФ Сергея - прим. ред.) Лаврова. Я бы хотел обратить внимание на его слова о том, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь в мире», - цитирует Данилова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, 14 января Сергей Лавров предложил западным партнерам обратить внимание на действия украинских радикалов в отношении русских и русскоязычных граждан страны.
Помимо этого, глава МИД России, заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения.