В стране и мире На Украине заявили об «опасности» использования русского языка Алиса Кононенко Так секретарь Совбеза Украины прокомментировал позицию МИД России о необходимости защиты русскоязычных граждан. © Фото: Anatoliy Cherkasov ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Использование русского языка в мире является «небезопасным» из-за позиции России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Что касается выступления господина (главы МИД РФ Сергея - прим. ред.) Лаврова. Я бы хотел обратить внимание на его слова о том, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь в мире», - цитирует Данилова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Напомним, 14 января Сергей Лавров предложил западным партнерам обратить внимание на действия украинских радикалов в отношении русских и русскоязычных граждан страны. Помимо этого, глава МИД России, заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика