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На Украине заявили об «опасности» использования русского языка

Алиса Кононенко
02:40 01.02.2022
Так секретарь Совбеза Украины прокомментировал позицию МИД России о необходимости защиты русскоязычных граждан.
На Украине заявили об «опасности» использования русского языка
© Фото: Anatoliy Cherkasov ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Использование русского языка в мире является «небезопасным» из-за позиции России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Что касается выступления господина (главы МИД РФ Сергея - прим. ред.) Лаврова. Я бы хотел обратить внимание на его слова о том, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь в мире», - цитирует Данилова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, 14 января Сергей Лавров предложил западным партнерам обратить внимание на действия украинских радикалов в отношении русских и русскоязычных граждан страны.

Помимо этого, глава МИД России, заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения.  

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