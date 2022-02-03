Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с 2014 года
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с 2014 года.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с 2014 года
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с 2014 года.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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