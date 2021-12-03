Болсонару заявил, что принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что собирается прилететь в Россию в первом квартале 2022 года после приглашения, полученного от российского лидера Владимира Путина.

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», – цитирует Болсонару ТАСС.

Ранее Washington Post сообщила, что американский лидер Джо Байден и его команда готовятся к виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре. По данным издания, у Вашингтона будет возможность рассказать Кремлю о том, какие последствия его ждут в случае «вторжения на Украину».