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Грузовик опрокинулся в Кутузовском тоннеле в Москве

Елизавета Потейчук
22:45 04.02.2022
На данный момент движение восстановлено по одной полосе.
Грузовик опрокинулся в Кутузовском тоннеле в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В Москве в Кутузовском тоннеле перекрыли движение, из-за опрокидывания грузового автомобиля. На данный момент на месте аварии работают столичные оперативные службы. Позднее удалось восстановить движение по одной полосе.

«Из-за опрокидывания грузового автомобиля перекрыто движение в Кутузовском тоннеле. Выбирайте пути объезда. На месте работают оперативные службы города», - сообщил Дептранс Москвы у себя в Telegram.

Ранее, по данным прессы, в Москве в Отрадном на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов автомобиль Росгвардии якобы столкнулся с другим автомобилем.

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