Грузовик опрокинулся в Кутузовском тоннеле в Москве

В Москве в Кутузовском тоннеле перекрыли движение, из-за опрокидывания грузового автомобиля. На данный момент на месте аварии работают столичные оперативные службы. Позднее удалось восстановить движение по одной полосе.

«Из-за опрокидывания грузового автомобиля перекрыто движение в Кутузовском тоннеле. Выбирайте пути объезда. На месте работают оперативные службы города», - сообщил Дептранс Москвы у себя в Telegram.

Ранее, по данным прессы, в Москве в Отрадном на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов автомобиль Росгвардии якобы столкнулся с другим автомобилем.