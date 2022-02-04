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СМИ: автомобиль Росгвардии влетел в иномарку в Москве

Елизавета Потейчук
21:27 04.02.2022
Девушка-водитель иномарки, сообщает пресса, получила травму головы.
СМИ: автомобиль Росгвардии влетел в иномарку в Москве
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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По данным СМИ, в Москве в Отрадном на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов автомобиль Росгвардии якобы столкнулся с другим автомобилем. Девушка-водитель, предварительно, госпитализирована в больницу, пишет пресса.

Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка, которая была за рулем иномарки, получила травму головы.

Ранее на съезде с внутренней стороны дороги на улицу Академика Варги опрокинулся бензовоз. В связи с аварией съезд на некоторое время был перекрыт.

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