СМИ: автомобиль Росгвардии влетел в иномарку в Москве

По данным СМИ, в Москве в Отрадном на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов автомобиль Росгвардии якобы столкнулся с другим автомобилем. Девушка-водитель, предварительно, госпитализирована в больницу, пишет пресса.

Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка, которая была за рулем иномарки, получила травму головы.

Ранее на съезде с внутренней стороны дороги на улицу Академика Варги опрокинулся бензовоз. В связи с аварией съезд на некоторое время был перекрыт.