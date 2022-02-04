Глава Минпромторга РФ прямо в кабине осмотрел новейший ракетоносец Ту-160М

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев». В частности, Мантуров ознакомился с реализацией программы по воспроизводству глубоко модернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М, а также по ремонту и модернизации строевых самолетов Ту-160.

Как сообщили в Минпромторге, глава ведомства, президент Республики Татарстана Рустам Минниханов и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь осмотрели вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, который совершил первый полет 12 января. Так, самолет хоть и сохранил внешний облик, однако был создан на совершенно новой технологической базе с применением цифровых технологий. В новом Ту-160М на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Минпромторг публикует кадры с министром прямиком из кабины самолета.

Кроме того, Мантуров и Минниханов встретились с экипажем летчиков-испытателей, управлявшим самолетом. Так, полет длился порядка 30 минут и проходил на высоте 600 метров. В воздухе летчики произвели маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолета.

Напомним, что Минобороны РФ до конца второго квартала текущего года получит первый ракетоносец Ту-160М новой постройки для последующих госиспытаний и постановки на вооружение.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов