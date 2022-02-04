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Глава Минпромторга РФ прямо в кабине осмотрел новейший ракетоносец Ту-160М

22:09 04.02.2022
Стратегический ракетоносец Ту-160М выполнил первый полет 12 января на высоте 600 метров длительностью 30 минут.
© Видео: Минпромторг РФ © Фото: Минпромторг РФ
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев». В частности, Мантуров ознакомился с реализацией программы по воспроизводству глубоко модернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М, а также по ремонту и модернизации строевых самолетов Ту-160. 

Как сообщили в Минпромторге, глава ведомства, президент Республики Татарстана Рустам Минниханов и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь осмотрели вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М, который совершил первый полет 12 января. Так, самолет хоть и сохранил внешний облик, однако был создан на совершенно новой технологической базе с применением цифровых технологий. В новом Ту-160М на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Минпромторг публикует кадры с министром прямиком из кабины самолета.

Кроме того,  Мантуров и Минниханов встретились с экипажем летчиков-испытателей, управлявшим самолетом. Так, полет длился порядка 30 минут и проходил на высоте 600 метров. В воздухе летчики произвели маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолета.

Напомним, что Минобороны РФ до конца второго квартала текущего года получит первый ракетоносец Ту-160М новой постройки для последующих госиспытаний и постановки на вооружение.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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