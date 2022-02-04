Минобороны получит первый Ту-160М новой постройки до конца второго квартала

Минобороны РФ до конца второго квартала текущего года получит первый ракетоносец Ту-160М новой постройки для последующих госиспытаний и постановки на вооружение. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Изначально и контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже вот до конца второго квартала передадим машину в Министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», - сказал Мантуров.

Сегодня министр посетил Казанский авиационный завод, где ознакомился с ходом работ по программе возобновления производства глубокомодернизированных ракетоносцев Ту-160М.

Ранее в пресс-службе ОАК сообщили, что при сохранении внешнего облика самолет создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В частности, на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование.

Напомним, 12 января в Казани взлетел первый построенный с нуля бомбардировщик Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился примерно 30 минут.

Летчики проверили устойчивость и управляемость машины в воздухе. Программу возрождения производства стратегических ракетоносцев Ту-160 развернули по решению президента РФ Владимира Путина.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПВО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПВО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов