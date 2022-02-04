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СМИ сообщили о четырех погибших при сходе двух лавин в австрийском Тироле

Елизавета Потейчук
20:05 04.02.2022
Информации о гражданстве погибших и пострадавших нет, передает пресса.
СМИ сообщили о четырех погибших при сходе двух лавин в австрийском Тироле
© Фото: TOBIAS STEINMAURER via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress
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По данным СМИ, в австрийской федеральной земле Тироль во время схода двух лавин погибли четыре человека, еще четверых спасли, и один человек пропал без вести. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, сообщает пресса. Кроме того, в поисково-спасательной операции принимали участие два швейцарских вертолета, австрийский вертолет неотложной медицинской помощи и один полицейский.

Об инциденте сообщило агентство APA. При сходе лавины в горнолыжной зоне Зельден четверо спаслись, отмечается в материале. Четыре человека погибли уже при сходе второй лавины в коммуне Шписс на границе с Швейцарией. Кроме того, пишет агентство, сведений о гражданстве погибших и пострадавших нет.

Ранее турист снял на видео момент схода лавины с горы в Самарской области. Три человека отправились в пещеру братьев Греве. Во время похода в Сокольи Горы, когда экстремалы начали подниматься в районе горы Барсук, большая масса снега начала двигаться прямо на них.

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