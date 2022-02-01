Мужская сборная РФ по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы и сыграет с Украиной

Сборная России по мини-футболу одержала победу в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах среди мужчин, обыграв команду Грузии. Матч завершился со счетом 3:1.

Среди россиян голы забили Артем Ниязов на 23-ей минуте и Иван Чишкала на 28-й и 40-й минуте. У соперников из Грузии на 24-й минуте отличился Бруно Петри. Теперь россияне сыграют в матче полуфинала со сборной Украины, который состоится 4 февраля.

Ранее, в сентябре, российская команда проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу. Тогда аргентинцы одержали победу после серии пенальти со счетом 5:4.