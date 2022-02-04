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МИД РФ рассказал о состоянии посольства России на Филиппинах после пожара

Елизавета Потейчук
20:25 04.02.2022
Как сообщили в МИД РФ, сотрудники посольства и члены их семей были эвакуированы.
МИД РФ рассказал о состоянии посольства России на Филиппинах после пожара
© Фото: commons.wikimedia.org
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В министерстве иностранных дел России сообщили, что здание посольства РФ в Маниле на Филиппинах, по предварительным данным, получило серьезный ущерб после пожара. В МИД также отметили, что работы по тушению пожара в ближайшее время будут завершены.

«Вечером 4 февраля в здании российского посольства в Маниле произошел сильный пожар. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники и члены их семей, находившиеся в посольстве, эвакуированы», - сказано в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в российском внешнедипломатическом ведомстве рассказали, что благодаря взаимодействию с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был быстро ликвидирован. На данный момент причины пожара выясняются.

Напомним, о возгорании сообщили в Департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД России. На место пожара оперативно прибыли спасатели.

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