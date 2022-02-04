В Маниле загорелось российское посольство

В столице Филиппин Маниле произошло возгорание в здании российского посольства. Об этом сообщили в Департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД России.

На место прибыли машины пожарной службы. По данным департамента, в результате пожара никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области произошел пожар. Горело здание цеха по производству дверей площадью 9 000 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями МЧС возгорание было устранено менее чем за полтора часа.