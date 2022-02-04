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СПБ биржа приостановила торги из-за технического сбоя

Елизавета Потейчук
19:47 04.02.2022
Торговая площадка сообщила, что причины технического сбоя выясняются.
СПБ биржа приостановила торги из-за технического сбоя
© Фото: pexels.com
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СПБ биржа на время прекратила организованные торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Отмечается, что неполадки в работе торговой площадки произошли в 19:00 по московскому времени.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», - передает ТАСС сообщение площадки.

Ранее цена барреля российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше 93 долларов впервые за несколько лет. В последний раз такого значения стоимость данного сырья достигала еще в 2014 году.

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