СПБ биржа приостановила торги из-за технического сбоя

СПБ биржа на время прекратила организованные торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Отмечается, что неполадки в работе торговой площадки произошли в 19:00 по московскому времени.

«Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», - передает ТАСС сообщение площадки.

Ранее цена барреля российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе поднялась выше 93 долларов впервые за несколько лет. В последний раз такого значения стоимость данного сырья достигала еще в 2014 году.