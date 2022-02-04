Боксер Усик сыграл за профессиональный футбольный клуб

Чемпион мира по боксу версиям WBA (Super), IBF, WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик сыграл свой первый профессиональный матч за ФК «Полесье».

Клуб из Житомира в пятницу одержал победу над «Вересом» из Ровно в матче товарищеского турнира со счетом 2:1. Усик вышел на замену под 17-м номером на 77-й минуте. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Усик является бывшим чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе. Спортсмен не знает поражений на профессиональном ринге: на его счету 19 побед, 13 из которых он добился нокаутом. Усик также является золотым призером Олимпийских игр в 2012 году.

ФК «Полесье» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Украины. В нынешнем сезоне клуб из Житомира занимает девятое место в турнирной таблице, с 25 очками.

Ранее тренер профессионального боксера рассказал о нелегком начале пути чемпиона к победе.