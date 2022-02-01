«Люди в шоке»: соседка рассказала, что знает об убийстве бывшей «Мисс Кузбасс»

В поселении Десеновское в Москве была убита Ксения Сапожкова - «Мисс Кузбасс - 2010». Как сообщает Life.ru, мужчина в январе обратился в полицию и заявил, что его супруга - бывшая «Мисс Кузбасс», которая пропала в Дубае. После этого замруководителя обвинили в убийстве - издание сообщает, что мужчина убил жену во время ссоры, после чего расчленил ее тело и вынес останки из дома. Корреспонденту «Звезды» удалось пообщаться с соседкой обвиняемого - по ее словам, его квартира была продана в декабре.

«Знаю, что в декабре продали эту квартиру, туда заехали новые жильцы, делали ремонт. Эти люди сами сейчас в шоке», - рассказала женщина.

По данным издания, замначальника вел соцсети жены сам и вел переписки от лица женщины. По данным РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда, обвиняемый был арестовал на два месяца. Официальной информации о произошедшем не поступало.

В прошлом году прокуратура Свердловской области обжаловала условно-досрочное освобождение фотографа Дмитрия Лошагина, который был осужден за убийство своей жены, фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. Следствие заключило, что фотограф, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на девушку, избил ее и свернул шею. Чтобы скрыть следы преступления, Лошагин вывез тело супруги на своей машине в лес, где попытался сжечь.