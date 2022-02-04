Около 9 тысяч «квадратов» пожара удалось потушить в Ульяновской области

В населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области произошел пожар. Горело здание цеха по производству дверей площадью 9 000 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями МЧС возгорание было устранено менее чем за полтора часа.

Сигнал о пожаре на пульт Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ поступил в 6.15 утра. Уже в 6.28 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

«В 6.15 в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Ульяновской области поступило сообщение о том, что в селении Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области произошло загорание цеха по производству дверей общей площади 9 000 квадратных метров. В 6.28 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Происходило горение по всей площади», - сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области Вячеслав Рагузин.

Он проинформировал, что пожар был локализован и «пострадавших и погибших нет».

«В 7.34 пожар локализован. Пострадавших и погибших нет. Угроза населению и жилым домам отсутствует. К реагированию привлечены силы и средства от МЧС в количестве 62 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 13 единиц техники», - рассказал сотрудник МЧС России.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал об обрушении кровли во время масштабного пожара во Фрязине. Горела мебельная фабрика в подмосковном Фрязине на площади 7 000 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.