Суворовцы из Петербурга выиграли Всеармейский чемпионат по шахматам

Суворовцы из Санкт-Петербурга во второй раз выиграли Всеармейский шахматный чемпионат среди воспитанников довузовских учреждений Министерства обороны.

Масштабный турнир, в котором приняли участие около 200 юных шахматистов и шахматисток, прошел уже в четвертый раз. В этом году почетное второе место заняла команда Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны».

Третьими стали нахимовцы из Санкт-Петербурга. В личном первенстве чемпионом стал кадет воронежской инженерной школы Военно-воздушной академии Руслан Коптев. Победители и призеры получили ценные подарки.

Церемония закрытия прошла при участии начальника Главного управления кадров Министерства обороны Виктора Горемыкина и выдающегося гроссмейстера Сергея Карякина. Горемыкин отметил, что у шахмат есть много общего с военным делом: стратегия и тактика, мобилизация и концентрация сил, а также глубокий расчет и анализ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов