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Карякин дал старт Всеармейскому чемпионату по шахматам

17:42 02.02.2022
Турнир стартовал на базе Кемеровского президентского кадетского училища.
Карякин дал старт Всеармейскому чемпионату по шахматам
© Фото: Michael, Unsplash
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Всеармейский чемпионат по шахматам среди воспитанников довузовских военных учебных заведений пройдет в онлайн-формате, сообщает Минобороны России. В нем участвуют около 200 курсантов. Среди участников - кадеты, нахимовцы и суворовцы.

Открыл турнир знаменитый российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин. Также юных шахматистов по видеосвязи поприветствовал начальник Главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин.

«В этом году мы с вами вновь встречаемся в дистанционном формате, но я уверен, что это не помешает нам провести чемпионат ярко, интересно и позволит его участникам сконцентрироваться и быть динамичными в принятии решений», - отметил Горемыкин.

Шахматные баталии будут идти три дня. Победителей определят в командном первенстве и личном зачете на каждой доске. Год назад курсанты военных училищ также сразились на шахматном турнире в режиме онлайн. В чемпионате участвовали более 150 курсантов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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