Хозяйка напавшей на полицейского собаки обвинила того в жестокости

В Москве стаффорд, гулявший без поводка и намордника, загрыз маленькую чихуахуа. Хозяйка погибшего животного вызвала полицию, но, когда правоохранители прибыли, собака набросилась на одного из них. В результате полицейскому пришлось выстрелить в стаффорда. При этом мужчина, выгуливавший стаффорда, спал в снегу в состоянии алкогольного опьянения.

Хозяйка стаффорда заявила, что ее муж, перед тем как выйти, надел на собаку намордник, но животное якобы сняло его самостоятельно. После женщина обвинила полицейского в жестокости.

«Полицейский был не прав, потому что застрелил собаку! А она добрая, ласковая. Мы ее любили, кормили, поили. Она была нашей любимкой», - цитирует хозяйку Life.ru.

В результате на мужчину завели дело по статье «Мелкое хулиганство». Пострадавшая собака была направлена в ветклинику - ей провели операцию стоимостью 100 тысяч рублей. Расходы взял на себя Шереметьевский приют.

В октябре в Московской области сотрудник полиции случайно ранил девушку, спасая ее от разъяренного алабая. Незадолго до происшествия в полицию поступило сообщение о нападении крупной собаки на женщину в поселке Ильинский.