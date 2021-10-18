Подмосковный полицейский подстрелил девушку, спасая ее от алабая

В Московской области сотрудник полиции случайно ранил девушку, спасая ее от разъяренного алабая. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, незадолго до происшествия в полицию поступило сообщение о нападении крупной собаки на женщину в поселке Ильинский.

«Незамедлительно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней... В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции... принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное», - приводит сайт ведомства текст заявления Петровой.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области при этом добавила, что в результате стрельбы пострадала и сама девушка: она получила ранение бедра и была доставлена в больницу. По факту применения стражем порядка оружия начата служебная проверка.