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Подмосковный полицейский подстрелил девушку, спасая ее от алабая

Роман Захаров
21:22 18.10.2021
В настоящий момент пострадавшая находится в больнице.
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, спасая ее от алабая
© Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress
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В Московской области сотрудник полиции случайно ранил девушку, спасая ее от разъяренного алабая. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, незадолго до происшествия в полицию поступило сообщение о нападении крупной собаки на женщину в поселке Ильинский.

«Незамедлительно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней... В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции... принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное», - приводит сайт ведомства текст заявления Петровой.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области при этом добавила, что в результате стрельбы пострадала и сама девушка: она получила ранение бедра и была доставлена в больницу. По факту применения стражем порядка оружия начата служебная проверка.

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