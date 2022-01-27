В стране и мире Два железнодорожных состава столкнулись в Нижнем Тагиле Ян Брацкий В результате инцидента, четыре вагона получили повреждения, среди сотрудников предприятия и машинистов пострадавших нет. © Фото: Уральская транспортная прокуратура Читайте нас на: Два грузовых железнодорожных состава столкнулись на территории Нижнетагильского металлургического комбината. Инцидент произошел накануне вечером во время маневровых работ. «Произошло столкновение двух составов, с частичным повреждением четырех вагонов и сходом локомотива без опрокидывания. Пути не повреждены, вред окружающей среде не причинен. Пострадавших нет», - говорится в заявлении на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры. По данному факту Нижнетагильской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика