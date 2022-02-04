В стране и мире Коронавирус Попова заявила о замедлении наступления омикрон-штамма Алексей Курильченко Замедление наблюдается в России и нескольких странах Европы. © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: Наступление штамма «омикрон» в России и нескольких странах Европы несколько замедлилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Динамика развития и, так скажем, наступление штамма "омикрон" несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем», - сказала Попова в интервью на телеканале «Россия 24» Также Попова сообщила, что удельный вес «омикрона» превысил 50% среди всех зараженных COVID-19 в РФ. Кроме того, по словам Поповой, омикрон-штамм в два раза заразнее гриппа, из-за чего он так быстро распространяется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика