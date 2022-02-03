Попова назвала бессмысленным карантин для контактных с больными COVID-19 при «омикроне»

Введение карантинного режима для контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией при омикрон-штамме теряет смысл. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас идет работа над оформлением соответствующих документов для его отмены.

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», - сказала Попова в интервью на канале «Россия - 1».

Кроме того, Анна Попова заявила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса наиболее часто, так как имеют большое количество контактов. По ее словам, 17-20% заболевших коронавирусом в России переносят инфекцию бессимптомно, а в Москве - порядка 40% граждан.