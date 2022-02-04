Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 63,2%

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на сегодняшний день составляет 71,5%. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. При этом в Москве показатель коллективного иммунитета составляет 63,2%.

Также сообщается, что в Москве более 7,1 миллиона человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полную вакцинацию прошли более 6,7 миллиона человек.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что пандемия коронавируса в мире будет продолжаться еще минимум три года. Однако ученый отмечает, что многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета.