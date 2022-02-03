Ученый предсказал жизнь в состоянии пандемии еще на три года

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов считает, что пандемия коронавируса в мире будет продолжаться еще минимум три года.

«Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год», - рассказал РИА Новости Щелканов.

Однако ученый отмечает, что многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета.

«Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса», - отметил представитель Роспотребнадзора.

Немногим ранее, в Центре Гамалеи предсказали скорый пик и снижение заболеваемости COVID-19. Отмечалось, что «омикрон» на сегодняшний день демонстрирует достаточно единообразное развитие.