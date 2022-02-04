Стая собак напала на школьницу в Астрахани

В Астрахани стая бродячих собак напала на школьницу. Момент нападения попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как девочка идет по дороге и в этот момент к ней подбегают несколько животных и начинают громко лаять. Ребенок в ужасе убегает от собак - пока остальные потеряли к ней интерес, одна упорно продолжала преследовать школьницу.

Официальной информации об инциденте не поступало.

В январе в поселке Домна Читинского района Забайкальского края стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».