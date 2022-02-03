Обрушилась кровля: корреспондент «Звезды» о масштабном пожаре во Фрязине с места событий

Масштабный пожар на мебельной фабрике во Фрязине удалось локализовать на площади 7000 квадратных метров. Корреспондент «Звезды» прямиком с места событий рассказала о подробностях процесса тушения огня. По ее словам, кровля у фабрики обрушилась, а ликвидацию возгорания осложняет то, что внутри производственного здания находятся изделия из дерева.

Кроме того, «Звезде» удалось поговорить с замначальника ГУ МЧС РФ по региону, который участвует в ликвидации пожара на фабрике. По его словам, ранг пожара был повышен до №2, а высота строения составила десять метров.

«На месте пожара проведен замер допустимой концентрации продуктов горения. Превышений не обнаружено. Пострадавшие уточняются», - сказал замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области (по Государственной противопожарной службе) Алексей Логинов.

Ранее на месте крупного возгорания на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине увеличили группировку спасателей. К ликвидации пожара привлекли 90 человек и 32 единицы техники, сообщили в МЧС.