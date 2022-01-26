Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможном усилении военного присутствия на восточном фланге, заявил, что давно не рассматривает его высказывания.

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 24 января, в НАТО сообщили о приведении сил альянса в готовность. Как утверждалось, организация направляет дополнительные корабли и истребители для развертывания на восточном фланге. Поводом для этого послужило то, что Россия якобы «продолжает наращивать свою военную мощь на Украине».

Россия неоднократно отвечала на обвинения Запада, что не собирается нападать на Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эскалация ситуации вокруг этой страны наблюдается вследствие «информационной истерики» и действий США и НАТО.