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«Роснефть» подписала соглашение о поставке 100 млн тонн нефти в Китай

Елизавета Потейчук
14:54 04.02.2022
Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая.
«Роснефть» подписала соглашение о поставке 100 млн тонн нефти в Китай
© Фото: Wang Yunlong, ZUMAPRESS, Globallookpress
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«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали контракт о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет в Китай через Казахстан. Отмечается, что нефть будет перерабатываться на заводах, находящихся на северо-западе КНР.

«В ходе визита делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Пекин (КНР) состоялись переговоры между ПАО НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и было подписано Соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах», - сказано в сообщении «Роснефти».

Более того, во время визита российского лидера в Китай были подписаны соглашения в области низкоуглеродного развития, цифровизации и технологического сотрудничества. В компании также отметили, что «Роснефть» в общей сумме поставила китайской стороне с 2005 года 442 миллиона тонн нефти.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Китая Си Цзиньпином заявил о продвижении газового сотрудничества двух стран. Страны заключили контракт на поставки в КНР с Дальнего Востока 10 миллиардов кубов газа в год.

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