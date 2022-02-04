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Грохот танков и стрельбы сотрясли полигон под Новороссийском

14:33 04.02.2022
В тренировках участвовали порядка 50 военнослужащих, были задействованы десять единиц боевой техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Раевский под Новороссийском танкисты ВДВ отработали огневые задачи в рамках занятий по боевой подготовке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Гвардейцы-десантники отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения приступили к выполнению отработки учебно-боевых стрельб из танков Т-72Б3 на полигоне Раевский под Новороссийском», - говорится в сообщении.

Военнослужащие отстрелялись по целям из вооружения танков Т-72Б3 штатными боеприпасами, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемета «Корд» на горной директрисе боевых машин» глубина пространства которого составляет 10 километров.

В тренировках участвовали порядка 50 военнослужащих, были задействованы десять единиц боевой техники.

Ранее экипажи танков Т-72Б3 отработали тактику встречного боя и сквозные атаки на учениях, которые проходили на полигоне Головеньки в Московской области.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев

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