Встречный бой и сквозные атаки: экипажи Т-72Б3 отразили наступление «врага» в Подмосковье

Экипажи танков Т-72Б3 отработали тактику встречного боя и сквозные атаки на учениях, которые проходили на полигоне Головеньки в Московской области.

По сценарию, танкисты отразили наступление, прорвались сквозь боевые порядки, развернулись и перешли к обороне, оттягивая на себя передовые силы «противника». В ходе тренировки особое внимание уделяли вождению боевых машин на высоких скоростях и атакам в составе подразделений.

Ранее экипажи танков Т-72Б3 в ходе учений выполнили боевые стрельбы по движущимся танкам условного противника на дальности свыше 2 000 метров в Ставропольском крае.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин