Собянин сообщил о возможном выходе на плато по зараженным COVID-19 из-за снижения заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Координационного совета по COVID-19 сообщил, что в столице на этой неделе снижается динамика роста заболеваемости инфекцией. По словам градоначальника, это крайне важно для всей медицинской системы, а власти будут принимать все необходимые меры, отслеживая ситуацию с заболеваемостью.

«Я надеюсь, мы выходим на плато, посмотрим это, конечно, первые дни недели. Тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться», - отметил Собянин.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что в Москве количество заболеваний COVID-19 увеличилось на 70% за неделю. Также, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, 92% заболевших COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.