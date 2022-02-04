Россия и Китай подписали новый контракт по поставкам газа в КНР

Российская Федерация и Китайская Народная Республика подписали договор купли-продажи российского природного газа китайской стороной. Подписантами выступили ПАО «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Контракт рассчитан на долгий срок и пройдет по «дальневосточному» маршруту.

По сообщению акционерного общества «Газпром», объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 миллиардов кубических метров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубических метров в год.

«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири")», - сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

Также в рамках прошедших российско-китайских переговоров были подписаны дополнительные коммерческие контракты. Среди них «Соглашение №3 о внесении изменений в Договор купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая от 21 июня 2013 года между ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией», «Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития между ПАО "НК "Роснефть" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией», «Соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации на период до 2027 года между ПАО "НК "Роснефть" и Китайской технологической компанией "Хуавэй"». Об этом сообщается на сайте президента России.

Ранее во время проходивших переговоров президент Путин, заявляя о продвижении газового сотрудничества двух стран, сказал, что «наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед».