В Роспотребнадзоре рассказали о методике распознавания подштаммов ковида

Доктор медицинских наук, сотрудник ФБУН «Центрального НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Константин Миронов в эксклюзивном комментарии «Звезде» сообщил о текущих проводимых ведомством исследованиях мутаций коронавируса. Являясь руководителем научной группы разработки новых методов выявления генетических полиморфизмов, он рассказал, что методика основана на «ПЦР в режиме реального времени», тем самым позволяя использовать ее во многих локальных лабораториях, ускоренно получая «скрининг биологических образцов».

«Методика основана на определении шести мутаций: двух для геноварианта "дельта", четырех - для геноварианта "омикрона". Методика основана на ПЦР в режиме реального времени, что делает ее возможной в использовании на базе многих локальных лабораторий для ускоренного скрининга биологических образцов. Разумеется, это никак не исключает последующего секвенирования с целью определения генетических связей и филогенетического анализа», - поделился информацией Константин Миронов.

Представитель научной среды предупредил, что данная методика не предназначена для клинических исследований. Он добавил, что она используется «исключительно для вирусологического мониторинга».

«Но методика позволяет определить большую часть геновариантов в SARS-CoV-2-положительных образцах. Методика не предназначена для исследования в клинических целях. Она используется исключительно для вирусологического мониторинга, проводимого в рамках эпиднадзора за коронавирусной инфекцией», - рассказал ученый.

Но работа еще не окончена - методика продолжает совершенствоваться различными учеными. Предполагается включение в нее «дополнительных мутаций».

«В настоящий момент мы методику совершенствуем, тестируем и в нашем институте, и в других учреждениях Роспотребнадзора, и предполагаем включение в нее дополнительных мутаций. Поскольку мы видим, что геноварианты сменяют друг друга, и какие в дальнейшем появятся - мы не знаем. Но эпидемиологи обязаны иметь эту информацию и должны знать, что сейчас у нас циркулирует и какова эпидемиологическая опасность тех или иных геновариантов», - сообщил представитель учреждения Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре привели статистику: в России 17-20% заболевших коронавирусом переносят инфекцию бессимптомно. Глава ведомства Анна Попова заявила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса наиболее часто, так как имеют большое количество контактов.