Попова раскрыла, кто заражается «омикроном» наиболее часто

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса наиболее часто, так как имеют большое количество контактов. Попова, в частности, отметила, что активно в эпидпроцесс вовлекаются подростки.

«Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет», - сказала она в интервью на телеканале «Россия-1».

Также, по словам Поповой, 17-20% заболевших коронавирусом в России переносят инфекцию бессимптомно. Руководитель ведомства добавила, что в столице бессимптомно переносят COVID-19 порядка 40% москвичей. Более того, пока неизвестно, сможет ли человеческий иммунитет защищать организм от дельта-штамма после перенесенного «омикрона».

«Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», - сказала Попова.

Ранее Анна Попова заявила, что в России зафиксированы случаи заболевания подвидом омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.2. Она также добавила, что сведения от нескольких государств говорят о более высокой заразности данного подвида.