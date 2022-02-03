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Попова раскрыла, кто заражается «омикроном» наиболее часто

Елизавета Потейчук
21:33 03.02.2022
В России 17-20% заболевших коронавирусом переносят инфекцию бессимптомно, сказала глава Роспотребназора.
Попова раскрыла, кто заражается «омикроном» наиболее часто
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса наиболее часто, так как имеют большое количество контактов. Попова, в частности, отметила, что активно в эпидпроцесс вовлекаются подростки.

«Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет», - сказала она в интервью на телеканале «Россия-1».

Также, по словам Поповой, 17-20% заболевших коронавирусом в России переносят инфекцию бессимптомно. Руководитель ведомства добавила, что в столице бессимптомно переносят COVID-19 порядка 40% москвичей. Более того, пока неизвестно, сможет ли человеческий иммунитет защищать организм от дельта-штамма после перенесенного «омикрона».

«Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», - сказала Попова.

Ранее Анна Попова заявила, что в России зафиксированы случаи заболевания подвидом омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.2. Она также добавила, что сведения от нескольких государств говорят о более высокой заразности данного подвида.

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