В Приморье сообщили, что крупный пожар движется к двум селам

Крупный пожар у поселка Зарубино на юге Приморья движется в сторону сел Гвоздево и Сухановка, однако угрозы населенным пунктам нет, сообщили в краевом министерстве ГО и ЧС.

«На данный момент горение сухой растительности продолжается, но угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет, расстояние до объектов более трех километров, фронт пожара более 10 километров. Пал движется в сторону села Гвоздево и села Сухановка. Пожарные краевой противопожарной службы отправились на место дислокации. Далее работает авиалесоохрана», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Сообщается, что причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории около поселка Зарубино в Хасанском районе.

Ранее крупный пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине.