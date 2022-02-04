Арестован глава медцентра в Петербурге, где погибли пациенты из-за отравления препаратом

Следственный комитет России расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели семи пациентов в одном из медицинских центров Санкт-Петербурга. Ранее главврачу центра была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заведующая отделом лучевой диагностики центра была задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«По версии следствия, в указанном центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Также будет дана юридическая оценка действиям структуры, поставлявшей в центр препарат, который мог послужить причиной гибели пациентов.

Предварительно, всем погибшим пациентам проводили одинаковую процедуру с применением некачественного бария - его используют обычно как контрастное вещество. По одной из версий, химический препарат мог быть контрафактным. В ближайшее время задержанному ранее главврачу клиники должны выбрать меру пресечения.