В РФ и КНР заявили о формировании тенденции перераспределения баланса мировых сил

В мире продолжает формироваться тенденция перераспределения мировых сил - в сообществе увеличивается запрос на лидерство в интересах мирного и поступательного развития. Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая, которое было опубликовано по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества», - говорится в тексте заявления на сайте Кремля.

Также Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. РФ и КНР обратились к Соединенным Штатам, указав на возможность позитивно отреагировать на российскую инициативу.