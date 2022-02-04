В России за сутки госпитализированы 17 792 человека с заражением COVID-19

В России по состоянию на 4 февраля были госпитализированы 17 798 человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. По стране было выявлено 168 201 случай заражения - это новый антирекорд.

Также был установлен рекорд по количеству выздоровевших - 58 449 человек, почти на пять тысяч больше чем за прошлый день. Данные приводит оперштаб России.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила что процесс по разрешению вопроса с регистрацией ВОЗ вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» идет очень хорошо. По ее оценке, процесс разбирательства может вскоре закончиться.