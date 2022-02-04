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Россияне Кацалапов и Синицына заняли второе место на ОИ-2022

Марина Крижановская
10:55 04.02.2022
Сообщается, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили американцам с результатом 85,05 балла.
Россияне Кацалапов и Синицына заняли второе место на ОИ-2022
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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В Пекине начались олимпийские соревнования. Российские спортсмены выступили в командных соревнованиях по фигурному катанию. Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевал второе место, уступив американцам.

Сообщается, что трое судей из России, Канады и Польши «поставили» Синицину и Кацалапова на первое место. Другие шесть судей из Франции, Италии, Литвы, США, Германии и Испании присудили первое место американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. 

Российский дуэт набрал 85,05 баллов, американский - 86,56 балла.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Также в программе российского лидера встреча с главой Китая, генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.

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