Россияне Кацалапов и Синицына заняли второе место на ОИ-2022

В Пекине начались олимпийские соревнования. Российские спортсмены выступили в командных соревнованиях по фигурному катанию. Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевал второе место, уступив американцам.

Сообщается, что трое судей из России, Канады и Польши «поставили» Синицину и Кацалапова на первое место. Другие шесть судей из Франции, Италии, Литвы, США, Германии и Испании присудили первое место американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Российский дуэт набрал 85,05 баллов, американский - 86,56 балла.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Также в программе российского лидера встреча с главой Китая, генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.