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В МИД РФ заявили о поддержке антитеррористических усилий США в Сирии

Алиса Кононенко
00:50 04.02.2022
Также официальный представитель МИД заявила о необходимости ликвидировать форпост исламских боевиков в Идлибе.
В МИД РФ заявили о поддержке антитеррористических усилий США в Сирии
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Москва поддерживает усилия других государств, в том числе США, на антитеррористическом направлении в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поддерживаем усилия других государств, в том числе членов ведомой США международной коалиции, на антитеррористическом направлении. Готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами в интересах налаживания совместного эффективного противодействия этой общей для всех угрозе», - заявила Захарова в ответ на вопрос журналиста о ликвидации лидера ИГ* в Сирии. 

По словам официального представителя МИД, тот факт, что главарь ИГИЛ* скрывался в населенном пункте Атма в Идлибской «зоне деэскалации» в очередной раз наглядно демонстрирует, что международные террористические организации используют этот район в качестве безопасного убежища. 

«Это подтверждает необходимость скорейшей ликвидации форпоста бандитов и боевиков в Идлибе, как предусмотрено соответствующими договоренностями с Турцией. Дальнейшее сохранение «статус-кво» в данном и других удерживаемых незаконными вооруженными формированиями районах работает исключительно на интересы террористических группировок», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что единственным путем обеспечения надежной безопасности в САР является восстановление контроля законных сирийских властей над всей территорией страны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ходе американской спецоперации в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. 

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

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