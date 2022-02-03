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Байден заявил о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии

Алексей Курильченко
17:53 03.02.2022
По данным СМИ, в ходе операции погибли гражданские.
Байден заявил о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии
© Фото: snapshot-photography, B.Shamlo, Globallookpress
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Президент США Джозеф Байден заявил, что в ходе американской спецоперации в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Отмечается, что в результате операции американские военнослужащие не пострадали.

«Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы ликвидировали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши - лидера ИГ*», - цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на американского чиновника, в ходе операции главарь активировал взрывное устройство, что привело к потерям среди гражданских - среди них были женщины и дети.

В августе прошлого года при атаке американского беспилотника по Кабулу были убиты примерно 10 гражданских лиц, семь из которых - дети. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи публично принес извинения и назвал случившееся «ошибкой», за трагический исход которой он несет личную и полную ответственность.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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