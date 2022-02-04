Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РФ прорабатывается установление торговой наценки до 5% на ряд продуктов

Алиса Кононенко
00:13 04.02.2022
Ранее ФАС предложила крупнейшим торговым сетям сформировать механизмы направленные на снижение цен на социально значимые продовольственные товары.
В РФ прорабатывается установление торговой наценки до 5% на ряд продуктов
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
Читайте нас на:

Минсельхоз и Минпромторг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) прорабатывают вопрос установления торговой наценки до 5% на ряд социально значимых продуктов, сообщили в Минпромторге РФ.

«В диапазоне от 0 до 5 процентов. В настоящее время вопрос активно прорабатывается Минсельхозом России, Минпромторгом России и ФАС России», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Ранее ФАС предложила крупнейшим торговым сетям сформировать механизмы направленные на снижение цен на социально значимые продовольственные товары. В ответ на это, федеральные ритейлеры взяли на себя обязательства добровольно ограничить наценки на такие продукты.

Сообщается, что в настоящее время отрабатывается вопрос привлечения к этой работе региональных и местных торговых сетей.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил ограничить максимальную наценку официального дилера при продаже нового автомобиля до 10%. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:01 Спорт
Видео
Российские космонавты обратились к олимпийцам с борта МКС
23:04 В стране и мире
Видео
Обрушилась кровля: корреспондент «Звезды» о масштабном пожаре во Фрязине с места событий
22:01 В стране и мире
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с 2014 года
21:14 В стране и мире
В Пентагоне сообщили, что не менее трех гражданских погибли при ликвидации главаря ИГ*
19:17 В стране и мире
Видео
В подмосковном Фрязино полыхает мебельная фабрика на площади 7000 «квадратов»
Популярное
Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Видео
Истребители ВВС Англии сопроводили российские ракетоносцы Ту-95 над северными морями
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.