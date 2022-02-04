В РФ прорабатывается установление торговой наценки до 5% на ряд продуктов

Минсельхоз и Минпромторг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) прорабатывают вопрос установления торговой наценки до 5% на ряд социально значимых продуктов, сообщили в Минпромторге РФ.

«В диапазоне от 0 до 5 процентов. В настоящее время вопрос активно прорабатывается Минсельхозом России, Минпромторгом России и ФАС России», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

Ранее ФАС предложила крупнейшим торговым сетям сформировать механизмы направленные на снижение цен на социально значимые продовольственные товары. В ответ на это, федеральные ритейлеры взяли на себя обязательства добровольно ограничить наценки на такие продукты.

Сообщается, что в настоящее время отрабатывается вопрос привлечения к этой работе региональных и местных торговых сетей.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил ограничить максимальную наценку официального дилера при продаже нового автомобиля до 10%.